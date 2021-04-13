В Украине может появится первый случай, когда обличитель коррупции получит 10% от суммы взятки. Им оказался внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко, который выступил посредником при передаче взятки за закрытие уголовного дела Николая Злочевского - владельца компании "Бурисма" и министра экологии времен Януковича.

Сумма взятки рекордная — 6 миллионов долларов.

Шевченко сообщил "Стране", что, как обличитель, может получить около 600 тысяч долларов после решения суда.

"10% я должен получить после приговора суда. Дело отправили в суд, подготовительное заседание прошло. Иными словами, надеюсь на протяжении ближайших полгода, если все будет в порядке. В день получения взятки соответствующие документы насчёт меня отправили в НАЗК, как объекта обличителя.

Эти же обстоятельства, о том, что, я как обличитель должен получить 10% от суммы изъятых средств, прописаны в документах, и направлены в суд. Как мне говорили, после приговора, НАЗК открывает отдельный счёт, на который засчитываются эти средства в гривнах”, — сообщил Шевченко.

Фото: Евгений Шевченко рядом с рекордной взяткой

Напомним, 17 октября 2019 года Верховная Рада приняла в целом законопроект об вознаграждении для обличителей коррупции. Каждому, кто сдаст коррупционера, обещают премию до 10% от размера суммы преступления, но не больше 3 тысяч минималок. То есть за донос на нечистых на руку чиновников можно получить максимум 12,5 млн грн. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

Стоит отметить, что сам Шевченко сейчас является подозреваемым по другому уголовному делу.

24 марта Служба безопасности Украины заявила о разоблачении незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании.

Ее, по версии следствия, организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Также Шевченко обвинялся в незаконных поставках оружия из России.

26 марта Печерский райсуд столицы отправил Шевченко в СИЗО до 24 мая. Однако 30 марта он вышел под залог в 5 млн грн. Фактически залог внесла супруга Шевченко, собрать 300 тысяч грн (1/17 от всей суммы - Ред.) помогли друзья.

Сейчас Шевченко находится под круглосуточным домашним арестом.

Кроме того сообщалось, что в июне 2020 года в Украине вспыхнул скандал вокруг грандиозной взятки в 5 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского.

Злочевский - одна из ключевых фигур в деле бывшего вице-президента США Джо Байдена, вокруг которого в США разгорается коррупционный скандал.