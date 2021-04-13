В громкой истории контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале и на двенадцать дней заблокировал движение по этой важнейшей морской магистрали Египта, произошел новый поворот.

Официальный Каир наложил арест на Ever Given и потребовал от его владельцев огромную компенсацию в размере 900 миллионов долларов.

Об этом сообщает египетская газета Shorouk.

Эта гигантская сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также компенсацию убытков, понесенных Египтом из-за блокировки канала. До выплаты компенсации судно будет находиться в ведении египетского суда.

Власти начали официальное расследование инцидента 2 апреля и пообещали огласить его результаты в четверг, 15 апреля.

Напомним историю: Суэцкий канал был заблокирован 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение Ever Given уйдет несколько недель, но снять судно с мели удалось раньше. В субботу, 3 апреля работа Суэцкого канала полностью возобновилась и вошла в докризисный ритм.

Ранее "Страна" сообщала, что снятый с мели контейнеровоз Ever Given покинул узкую часть Суэцкого канала.