Главы министерств иностранных дел стран G7 и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявили, что широкомасштабные перемещения российских войск к границам Украины без предварительного уведомления являются угрожающими действиями и выразили обеспокоенность по этому поводу.

Об этом сказано в заявлении глав МИД стран G7 и Высокого представителя ЕС, опубликованном на сайте Представительства ЕС в Украине.

"Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающими и дестабилизирующими действиями", - сказано в заявлении.

Главы МИД и Высокий представитель ЕС призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами".

"В частности, мы призываем Россию соблюдать принципы и обязательств ОБСЕ, которые она взяла на себя относительно прозрачности передвижения войск, и действовать в соответствии с процедурой, установленной разделом III Венского документа", - говорится в сообщении.

Главы МИД G7 и Высокий представитель ЕС также выразили поддержку действиям Украины в сложившейся ситуации.

"Ссылаясь о наше недавнее заявление от 18 марта, мы еще раз подтверждаем свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем позицию сдержанности, которую занимает Украина", - сказано в заявлении.

Также в заявлении содержится благодарность Франции и Германии за их усилия в рамках "нормандского формата" по обеспечению выполнения минских договоренностей "как единственного пути в направлении долгосрочного политического урегулирования конфликта". Министры иностранных дел призвали стороны конструктивно работать в рамках Трехсторонней контактной группы над предложениями ОБСЕ для подтверждения и укрепления режима прекращения огня.

Напомним, ранее в ЕС выразили надежду, что не будет эскалации конфликта на Донбассе, и назвали Минские соглашения "единственным путем".

Также мы писали о том, что генсек НАТО потребовал от России прекратить наращивать группировку войск около границ Украины.