В Бердянске (Запорожская область) парень и девушка совершили суицид.

Трагедия произошла в ночь на вторник, 13 апреля, на улице Северной, 23, пишет издание Рro.berdiansk.

21-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. После этого ее 27-летний парень вскрыл себе вены, но медикам удалось его спасти. А вот его подруга от полученных при падении травм скончалась.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По информации местных жителей, молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.

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