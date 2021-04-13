Министр иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены вести наступление на Донбасс.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 13 апреля.

"Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем", - заявил Кулеба.

Также глава МИД заявил, что для Украины членство в НАТО, о чем в начале апреля начал активно говорить президент Украины, это вопрос времени.

"В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО дало обещание Украине и Грузии. И мы считаем, что Альянс - это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний. Для нас членство Украины в НАТО - это вопрос времени, и нет никаких других критериев, которым надо отвечать, что касается отношений с Россией", - сказал Кулеба.

Напомним, в последнее время на Донбассе наблюдается обострение, а РФ активно стягивает свои войска к границе с Украиной. В то же время, у Зеленского ожидают удвоения численности российских войск у границ в скором времени.

Мы также писали, что в Белом доме вторую неделю обеспокоены по поводу войск России у границ с Украиной.

Недавно Германия и Франция заявили об обеспокоенности в связи с этим.