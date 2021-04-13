На этой неделе в Украину вернутся морозы - похолодание с мокрым снегом прогнозируют в западных областях уже с завтрашнего дня, а к концу недели обильные дожди накроют всю страну. Собрали всю информацию, связанную с очередной волной похолодания, которая принесет снижение температуры до +1 и нуля градусов.

Обозначим, что погода будет нестабильной до конца апреля, а настоящая весна с ясными солнечными деньками вернется к украинцам в мае. Впрочем, даже на этой неделе будут погожие деньки.

Погода в Украине - причины похолодания

Погоду в Украине задает южный циклон по имени Ксандер (Xander). Поле низкого атмосферного давления надвигается с юго-западной Европы и собирается изменить погоду до неузнаваемости. Если минувшие выходные были почти летними и можно было активно наслаждаться солнцем и витамином D, то впереди - дни пасмурные, ветренные и дождливые. Будет холодно, пройдут проливные дожди, а неизменными атрибутами каждого украинца станут дождевики с зонтами. Их выкладывать из сумки не рекомендуется до конца месяца.

Холоднее всего будет на западе. Дожди с мокрым снегом вероятны в среду и четверг (14 и 15 апреля). Температура днем около +4...+7, ночная +1...+4 в зависимости от региона. Природные качели во Львове будут наблюдаться до 22 апреля.

В Киеве задождит с 15 апреля. Минимальная температура +3... дневная +13, однако ощущается как +10 и довольно зябко. В течение недели пасмурная погода будет удерживаться.

В Одессе также ухудшится ситуация с 14 по 16 апреля - пройдут дожди, днем будет не выше +11, ночью около +5. Порывы ветра достигнут 7-10 м/с. Потепление прогнозируют на выходных - 17 и 18 апреля осадков не будет, днем около +15.

В Харькове резких перепадов погоды не предвидится. В первой столице Украины ожидается теплая погода - около +14...+16 днем, несмотря на дождь. Кое-где будут даже слышны весенние грозы. А 19 апреля в городе обещают потепление - сухой день с переменной облачностью и дневной температурой около +15.

Когда ждать потепления

Народный синоптик Наталья Диденко напомнила украинцам стих, которым можно охарактеризовать переменчивость погоды этой весной:

"... На жизненном эскалаторе - кто вверх, а кто вниз...", - написала она на своей странице в Facebook и отметила, что нас ждет очередной атмосферный фронт с непростым характером.

"Потому что - холодный, а, следовательно, принесет похолодание в западных областях Украины и даже мокрый снег. На остальной нашей территории ожидается умеренно теплая погода, +10...+16 градусов. На побережьях морей местами +9...+12 градусов. Морской воде еще мало обогревательного прибора - солнца - чтобы достаточно нагреть берега и пляжи.

Дожди, преимущественно небольшие, вероятны завтра на севере, востоке Украины, вечером - в Одесской области. Большая часть Юга и центральных областей осадков после среды не ожидают.

В Киеве 13-го апреля будет довольно тепло, до +12...+14 градусов. Есть вероятность небольшого дождя... Теплее и цветочнее еще будет. Обязательно!", - посоветовала взять на вооружение этот прогноз синоптик.

Несмотря на капризы погоды, теплая погода установится в мае. Последний месяц весны подарит среднюю температуру около +14,9° днем, +9° ночью с 3 по 9 мая. На третьей неделе мая (с 10 по 16) в среднем ожидается +17,3° днем, ночью+10°, большую часть недели преимущественно пасмурно. С 17 по 23 мая в среднем обещают +21,3° днем, ночью: +11,3°.

В конце мая температура днем может достигать в среднем +21,9°, ночью: +13,4°. Весна ожидается непоследовательной: периоды похолодания будут резко сменяться потеплением, к чему многие украинцы уже привыкли. Более детального прогноза погоды синоптики не дают.