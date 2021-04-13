Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционный политики в отношении РФ. Такого варианта развития событий не исключил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целом рядом государств, которые преследуют цель незаконными (мерами) с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков.

На заявление Пескова отреагировал телеграм-канал "Политика страны":

"И ещё одно очень знаковое заявление на тему обострения между Россией, Украиной и Западом. Пресс-секретарь Путина Песков не исключил отключение России от западных платежных систем. Напомним, что это называлось одним из самых мощных и "крайних" мер, которые Запад мог применить к России.

То есть в Кремле дают понять, что готовы к максимальному обострению отношений с Западом", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Песков рассказал, о чем бы Путин хотел поговорить с Зеленским.

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