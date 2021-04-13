Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи на границе России с Украиной и призвал власти РФ прекратить "свои провокации".

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулеборй во вторник, 13 апреля.

"Мы серьезно обеспокоены продолжающимся развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это – наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014", - сказал Столтенберг.

По его мнению, "значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность" и Кремль должен прекратить наращивать военную мощь возле Украины и "прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию".

Кроме того, генсек заявил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, при чем поддерживает на деле, потому что альянс в прошлом уже ввел санкции и разместил свои войска у границ с РФ. А вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс будут решать государства-участницы, а не Россия.

"Поддержка НАТО... Поддержка НАТО территориальной целостности и суверенитета Украины является незыблемой", - сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, Россия сейчас пытается ввести сферы влияния и решать, что ее соседи могут или не могут делать:

«Это действительно создает новые времена, когда сильные страны могут решать за слабые страны, что им делать. Мы (в НАТО - Ред.) считаем, что Украина должна сама выбирать свой путь. Мы поддерживаем Украину на пути реформ и модернизаций. Реформы - это лучший путь, чтобы приблизиться к евроинтеграции", - сказал генсек НАТО.

Напомним, в МИД РФ обвинили США и НАТО в превращении Украины в "пороховую бочку". По мнению Рябкова об этом свидетельствует наращивание военной помощи Киеву.

Также мы писали, что по мнению МИД РФ вступление Украины в НАТО приведет к масштабному конфликту на Донбассе.