В Кремле заявили, что по состоянию на 13 апреля запросов на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным от Офиса президента Украины по-прежнему не поступало.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было. Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли", - сказал Песков.

Отметим, что вчера, 12 апреля, Песков также выступал с похожим заявлением. Он говорил о том, что запросов на разговор не поступало, но Путину "всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны".

О том, что Зеленский пытался связаться с Путиным после гибели сразу четырех украинских военных в результате вражеского обстрела под Шумами Донецкой области 26 марта рассказывал спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.