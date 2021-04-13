В Владимире-Волынском жители многоквартирного дома пожаловались на соседей, которые занимаются сексом прямо в подъезде на глазах у соседей и к тому же не оплачивают коммунальные услуги.

Об этом пишет местное издание "Конкурент" со ссылкой на соцсети.

"Проживает в своей квартире без окон и дверей, без платы за коммуналку, и.т.д. Каждый день приходится видеть такую ​​картину. Полиция бессильна, поэтому просим нашу власть Владимир-Волынского навести порядок в нашем доме с этим человеком", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото, на котором запечатлена парочка во время интима прямо на полу в подъезде. По словам местных жителей, "героиня" этих фото - их непутевая соседка. Недавно в ее квартире, где находились без присмотра двое детей этой женщины, вспыхнул пожар. Детей удалось спасти. После этого соцслужбы отобрали их у горе-матери, но та особо не расстроилась и пустилась во все тяжкие.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве 17-летняя девушка ушла из дома и жила в подъездах, чтобы иметь возможность курить.

Также мы сообщали, что школьник пошел гулять с собакой и через полчаса был найден мертвым в подъезде.