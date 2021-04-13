В американском городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, акция протеста, которая вспыхнула после убийства полицейским афроамериканца Данте Райте, переросла в уличные беспорядки. Протестующие разгромили магазины.

Об этом сообщает CNN.

Согласно данным Миннесотской сети безопасности, в Бруклинском центре действовал комендантский час и полиция арестовала протестующих, которые игнорировали приказы разойтись.

В одном из магазинов, который находится возле места событий, были выбиты окна. На здание также были нанесены граффити, в том числе и "Нет справедливости - нет мира". На место происшествия выезжали пожарники.

"Мэр Миннеаполиса объявил в городе чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 19:00 до 06:00", - пишет Telegram-канал "Ateo Breaking".

Напомним, в США полицейский перепутал пистолет с электрошокером и застрелил афроамериканца Данте Райте. Парню было 20 лет, копы остановили его за нарушение правил дорожного движения. Затем они выяснили, что у него есть непогашенный ордер на арест, что стало причиной дополнительной проверки. Затем Райте попытался скрыться, после чего в него выстрелил полицейский. Парень скончался на месте от полученных травм.

Инцидент вызвал общественное недовольство, в городе вспыхнули протесты. Акция протеста переросла в стычки с полицией, власти ввели в город национальную гвардию.