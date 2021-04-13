Бывший глава Института национальной памяти и народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович раскритиковал людей, которые вспоминают подвиги прошлого. В частности, он высказался в адрес тех, кто отмечает День Космонавтики и День Победы.

Свой комментарий Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Сироты империи. Она ушла, и нет - ее прогнали. А они остались. Одинокие, испуганные, как дети без родителей. Поэтому они живут ее прошлым. Вспоминают, как было хорошо. Как чувствовали себя частью большого, которого боялись все, кому не повезло стать ею.

Они лелеют ее остатки в настоящем - празднуют дни ее забытых побед, берегут когда повсеместную язык. Они ждут. И смотрят на восток, пряча надежду в глазах", - написал он.

Постскриптум он добавил, что пост посвящается отмечающим День космонавтики и День Победы, а также фанатам "украинского русского" (речь идет о Мендель и об Авакове - Ред.).

Напомним, недавно пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель и главы МВД Арсена Авакова заговорили о большом значении русского языка для Украины, что вызвало большой резонанс.

Напомним, 12 апреля исполнилось 60 лет с того момента, как советский космонавт Юрий Гагарин впервые полетел в космос. "Страна" собрала мнения украинцев в соцсетях, которые в День космонавтики вспомнили прошлое и обсуждали космическое будущее страны.

Что касается Юлии Мендель, что она заявила, что Россия не обладает монополией на владение русским языком. По ее словам существует и украинский русский язык, который является частью культурного разнообразия страны. Ранее аналогичную позицию высказал и глава МВД Арсен Аваков.

"Страна" ранее рассказывали, что думают в соцсетях по поводу заявлений Мендель и Авакова.