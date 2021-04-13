Как уже писала "Страна", 12 апреля Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией. Ограничения вводятся с 15 апреля по 1 июня, то есть, на майские праздники россияне на турецкие курорты не попадут.

Пока непонятно, будет ли снят запрет с 1 июня, когда стартует летний сезон.

Официальная причина, по которой РФ приостановила авиасообщение с Турцией - ухудшение эпидемиологической ситуации.

В Турции в последние дни действительно идет резкий рост случаев ковида. Но есть и другие причины запретов, в том числе, политические (например, обсуждается версия, что полеты прекратили в наказание за поставки Турции Украине ударных беспилотников).

Поэтому, по летнему сезону, прогнозы сейчас самые разные. Один из вариантов - россиянам не откроют небо и летом.

В прошлом году Турция приняла порядка 2.1 млн российских туристов (при этом сезон для них открылся уже ближе к концу лета). Для сравнения: украинских туристов на турецких курортах было вдвое меньше - миллион. Поэтому риски по российскому турпотоку могут существенно снизить цены на путевки.

Чем могут воспользоваться наши туристы. Ведь в этом году на турецкие отели заявлены, мягко говоря, не сильно низкие ценники.

По сравнению с прошлогодними, они выросли на 10-15%, а по некоторым отелям даже превысили доковидную планку. Аппетиты турецких отельеров повышали оптимистические планы на сезон, который, по всем прикидкам, должен оказаться намного лучше прошлогоднего. Но планы туркам может сломать неожиданный демарш России. И местным отелям придется буквально с колес переписывать ценники.

"Если отель сейчас стоит порядка 35 тысяч гривен за двоих на неделю, то можно будет поехать ориентировочно за 25 тысяч. Но это, скорее всего, только на май. С июля может включиться европейский рынок. Европа активно вакцинируется, как и Турция, И уже этим летом европейцы, как ожидается, поедут на турецкие курорты. Поэтому цены могут вырасти, даже если россиян не будет", — говорит руководитель сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Страна" разбиралась, как почем украинцы смогут отдохнуть в Турции на майские праздники и летом.

Турецкая жара

По итогам прошлого года, Турция оказалась одним из немногих направлений, сумевших провести более-менее полноценный туристический сезон, несмотря на пандемию. Количество туристов, естественно, сократилось, но не так сильно, как во многих других курортных странах. В 2020 году Турция приняла 10,2 млн туристов, что вчетверо меньше, чем в 2019 году. При этом из 10,2 млн российских туристов было 2,1 млн (то есть, порядка 17%), украинских - миллион (в 2019 году - 1,5 млн).

В этом году планы украинских турфирм на сезон в Турции тоже грандиозные.

По данным Украинской ассоциации туристических агентств, на март уже было заявлено 326 рейсов в турецком направлении из 9 городов страны. Это заметно больше, чем даже в доковидном 2019 году (тогда на аналогичный период было известно о 201 рейсе).

Согласно информации Украинской ассоциации туристических агентств, из Киева будет летать 179 рейсов, из Запорожья - 28, из Львова - 41, из Харькова - 46 и т.д. Больше всего чартеров запланировано в Анталью (262). При этом, по данным профильной ассоциации, все чартеры поделили между собой четыре перевозчика - МАУ (125 рейсов), Azur Air и SkyUp (71 рейс», "Роза ветров" (59 рейсов).

Как рассказал нам пресс-секретарь МАУ Дмитрий Дешин у них полетные программы по Турции состоят из двух блоков - регулярные рейсы (Стамбул, а скоро еще и Анкара) и чартеры. "В целом по чартерам, по сравнению с прошлым годом, динамика положительная", — говорит Дешин.

Цены на майские и летние туры на турецкие курорты в этом году повыше, чем в прошлом. Фактически они вернулись на докарантинный уровень, а по некоторым отелям даже превысили их.

Туры на 5-7 дней с вылетом в конце апреля стоят порядка 20-25 тысяч на двоих отеле уровня 4-5 звезд.

Скажем, недельный тур с вылетом 12 июня в отеле Park Avrupa Hotel уровня три звезды в Кемере стоит от 16,1 тысяч гривен за двоих. И это промо-цена, уже со скидкой. Первоначальный ценник был 17,2 тысячи.

То есть, ценников "по 300 долларов на неделю", которыми заманивали украинских туристов в прошлом году, сейчас нет.

Четырёхзвёздочный отель Grand Nar Hotel на эти же даты стоит около 20 тысяч гривен, а пятерки хорошего уровня, по словам Олега Кулика - 30-35 тысяч на неделю на двоих.

"Цены в Турции привязаны в евро, поэтому даже ослабление лиры пока на них фактически не повлияло. Примерно 20-250 евро в турпакете - это авиаперелет, отель по системе все включено более-менее приличного уровня не может быть дешевле 50 евро на человека в день", — рассказал нам Кулик.

Но, по его словам, неожиданное закрытие Россией авиаперелетов в Турций может существенно откорректировать ценники.

Горящий май и дорогое лето

"Страна" уже подробно писала как Россия вчера неожиданно объявила о закрытии авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. То есть, майские праздники уже точно выпадают, хотя на них путевки в Турцию уже забронировало 500 тысяч россиян. Приблизительный бюджет этих туров - 355 млн евро, и сейчас он завис в воздухе.

"Запрет ввели достаточно рано для того, чтобы операторы уже успели перечислить деньги за отели. Понятно, что какие-то суммы прошли, но далеко не все", — говорит Олег Кулик.

При этом российские агентства заявили, что не планируют возвращать деньги за "сгорающие" туры, но их можно будет перенести на другие даты.

То есть, турецкие отельеры сейчас оказались в достаточно непростой ситуации - им нужно срочно пристроить сотни тысяч номеров, за которые они так и не получили оплату. И это может оказаться проблемой.

"Есть сразу несколько сценариев, как майские праздники без российских туристов скажутся на турецком рынке в целом.

Во-первых, отели, которые еще не успели полноценно запуститься, хотя и планировали это сделать, теперь не будут спешить, и откроются позже.

Во-вторых, отели, которые откроются, но не загрузятся, как планировали, могут включить режим экономии, в том числе, на персонале и еде. Это - большой минус для туристов, которые поедут в Турцию, так как есть риски сужения отельной базы и ухудшения сервиса", — отметил Олег Кулик.

Но, по его словам, могут быть и плюсы "сезона без россиян". Это, в первую очередь, скидки.

"Если проводить аналогии с прошлыми "исходами" россиян из Турции, к примеру, из-за конфликта, который вспыхнул в 2016 году, после того, как турецкие военные сбили российский самолет, то для нас туристическое предложение по Турции вырастает примерно вдвое, а также существенно падают цены. Не исключено, что так будет и в этот раз", — говорит Кулик.

Какие могут быть скидки пока сказать сложно.

"По каждому отелю ситуация разная, смотря у кого какая была квота отведена под россиян, и в какой минус они сейчас влетают. Понятно, что будут стараться не уходить ниже себестоимости. За счет снижения лиры у них появилась возможность для небольшого маневра за счет сокращения доли зарплат и местных продуктов питания в себестоимости. Но там зазор не больше 10-20%", - отметил Кулик.

По прикидкам турфирм, ценники на отдых в Турции на май для украинцев могут снизиться от 10% до 50% в зависимости от отеля. То есть, вполне могут появиться бросовые предложение "по 300 долларов на неделю на двоих", хотя их вряд ли будет много.

"Но это - только на май. В буквальном смысле слова - как только скидочные предложения появятся, нужно брать. С июня начнется уже высокий сезон, ожидается, что подтянется европейский рынок. В частности, турки жду в этом сезоне немцев, которые прошлым летом к ним не поехали. Германия - это крупный "поставщик" туристов для Турции, сопоставимый с Россией.

Да и по остальной Европе ожидают реализации отложенного спроса и активизации турпотока. Европа сейчас активно вакцинируется, как и Турция. Турки намерены провакцинировать порядка 2,5 млн работников турсферы, активно готовят отельную базу. Так что, если Европа не подведет, то ценники на турецкие отели могут вырасти, даже если россиян не будет и после 1 июня", — подытожил Олег Кулик.

В МАУ отмечают, что в ближайшей перспективе не ожидают резкого увеличения рейсов в турецком направлении.

"Во-первых, низкая покупательская способность населения, во-вторых, бизнес-планирование: самолеты и отели давно законтрактованы, а изменения по цифрам займут время", — пояснили в МАУ.

Но, если россияне не поедут в Турцию и летом, ситуация может измениться - количество чартеров из Украины в турецком направлении существенно вырастет, - добавили в МАУ.