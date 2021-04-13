Актер из российского сериала "Улицы разбитых фонарей" 62-летний Никита Струков задержан в Санкт-Петербурге после обвинений в педофилии. Артиста подозревают в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних мальчиков, которым на момент совершения преступления было 15 и 16 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, ссылаясь на источник.

Это уже не первое уголовное дело против Никиты Струкова по обвинению в педофилии. В январе 2021 года в полицию обратились родители 15-летнего школьника. По их словам, актер выпивал с их сыном в своей квартире и пытался приставать к юноше. После выдвинутых обвинений артист находился под подпиской о невыезде, а во время обыска в его квартире полиция обнаружила порноролики необычного характера.

Снявшийся в "Улицах рабзитых фонарей" Никита Струков известен также по телесериалам "Убойная сила", "Литейный", "Мушкетеры Екатерины" и по картине Алексея Германа "Трудно быть богом".

Ранее "Страна" писала о том, что киберполиция сообщила, что за прошлый год в Украине поймали чертову дюжину педофилов.

Также мы сообщали, что полиция задержала педофила, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и снимал это на видео.