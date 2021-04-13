Во вторник, 13 апреля, биткоин в очередной раз обновила свой исторический максимум. Криптовалюта подорожала почти до 62,6 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные "Coindesk".

По состоянию на 11:21 (по киевскому времени - Ред.) стоимость криптовалюты биткоин составила $62 369. После чего в 11:29 в ходе торговой сессии биткойн вырос почти на 3%, достиг отметки 62,513 долларов за криптовалюту, обновив таким образом исторический максимум. Сейчас цена биткоина составляет 62 597 долларов за единицу.

Курс биткоина утром 13 апреля. Скриншот: coindesk.com

Напомним, новая волна роста курса валюты началась в декабре 2020 года, когда за несколько недель биткоин подорожал на 50%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Также мы рассказывали, что биткоину предрекли подорожание до $400 тысяч в течении текущего года.