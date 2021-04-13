Украина находится на пике третьей волны заболеваемости коронавирусом, но ситуация в стране стабилизируется. Об этом во время брифинга во вторник, 13 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам", - констатировал глава Минздрава.

По словам Степанова, в Украине стало уменьшаться количество вызовов скорой помощи, а также число заболевших Covid-19 людей, которые нуждаются в госпитализации.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Степанова, уже сегодня в Украине начинают делать прививки вакциной CoronaVac, а Pfizer привезут на этой неделе.

Также мы сообщали, что в течение семи недель ВОЗ наблюдает рост числа заражений коронавирусом и четыре недели растет число смертей.