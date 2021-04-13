По состоянию на утро вторник, 13 апреля, в Украине сокращается уровень госпитализаций пациентов с Covid-19. Уже пять регионов соответствуют норме по этому показателю, в то время, как вчера было четыре. По сравнению с предыдущими сутками ситуация улучшилась в Луганской области.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой министерства здравоохранения.

Нормальный уровень госпитализации должен составлять не более 60 человек на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют Кировоградская (44,7), Закарпатская (46), Ивано-Франковская (53,8), Херсонская (57,6) и Луганская (59,2) области.

Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 130,3. В Киеве - 94,5.

Также в Украине 12 регионов находятся в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой" и еще три в "желтой".

Напомним, за минувшие сутки в Украине госпитализировали 2 334 пациента с ковидом. По состоянию на утро вторника, 13 апреля, количество зараженных коронавирусом в нашей стране увеличилось на 11 680 человек.

Также мы рассказывали, что в Одессе госпитализировали 13 детей с коронавирусом из одной семьи.