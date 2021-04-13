В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США являются противником России, поэтому Вашингтон хочет подорвать позиции Москвы на международной арене. Такой вывод в российском ведомстве сделали из заявления американского госсекретаря Блинкена о последствиях для РФ за стягивание войск к Украине.

Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова пишет "Интерфакс".

"Они (США - Ред.) говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее. Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - сказал Рябков

По словам замглавы МИД РФ, США пытаются подорвать своими заявлениями позиции России на международной арене.

"США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие", - сказал Рябков.

Напомним, ранее главы Госдепа и НАТО решили, что Россия должна прекратить наращивать военную силу у границ с Украиной.

Также мы писали о том, что в Белом доме вторую неделю обеспокоены по поводу войск России у границ с Украиной.