Одиннадцать из двенадцати украинок, которых задержали в ОАЭ за голую фотосессию на балконе отеля, вернулись на родину.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Одна из вернувшихся из Дубая украинок Екатерина Кащенко заявила, что она не участвовала в фотосессии как модель, а выполняла работу визажистки.

"Просто ню-фотографии и ничего другого", - сказала Кащенко журналистам, которые спрашивали у нее о случившемся.

Остальные украинки отказались разговаривать с репортерами.

Напомним, в Дубае украинки устроили обнаженную фотосессию на балконе отеля, за это они по законам ОАЭ могли получить по полгода тюрьмы.

Впрочем, позже стало известно, что участвовавших в голой фотосессии украинок депортируют из Дубая домой.

Кроме того, мы писали, что одна из 12 украинок-участниц голой фотосессии на балконе оказалась больна ковидом и не смогла покинуть ОАЭ.