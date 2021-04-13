В Польше предполагают, что действия России у границ Украины могут принять наступательный характер. В МИД страны считают, что если ситуация усугубится, то санкции против РФ должны быть усилены.

Об этом со ссылкой на замглавы МИД Польши Павла Яблонского сообщает TV Republika.

По мнению Яблонского, Запад должен быть последовательным в противодействии агрессивным шагам России в Украине и у ее границ. Поэтому если ситуация будет ухудшаться, санкции против РФ должны быть усилены.

Яблонский заявил, что действия России на востоке Украины, "создают впечатление подготовки России к каким-то действиям, или пребывания в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".

"Мы надеемся, что если Россия не откажется от этого (агрессивных действий - Ред.), то как Запад будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России",- сказал Яблонский.

По его словам, нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Польши осуществил срочный визит в Украину из-за "угрозы миру на границах".

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