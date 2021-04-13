Москва в связи с отправкой американских военных кораблей в Черное море предупреждает Вашингтон, что США лучше держаться от Крыма подальше.

Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова пишет ТАСС.

По словам Рябкова, заход кораблей ВМС США в Черное море является провокацией, Вашингтон играет на нервах у Москвы.

"РФ предупреждает США, что им лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья", - заявил он.

Напомним, США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море на этой неделе. Корабли должны пробыть там до 4 мая.

В Госдуме РФ по этому поводу заявили, что такие действия США могут осложнить ситуацию вокруг Донбасса.