Вячеслав Стерненко, отец радикала Сергея Стерненко вчера избил в доме своего знакомого женщину – контролера счетчиков воды. Об этом "Стране" рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.

Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.

"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения хозяев во двор друга отца Стерненко. Вячеслав Александрович был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.

О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.

"Вчера с разрешения жены друга отца Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор. Там был Вячеслав Стерненко, уже сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.

По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.

"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "Стране" учительница Сергея Стерненко.

"Отец Стерненко переругался со всем селом"

1 марта "Страна" публиковала репортаж из села Садового. Наш корреспондент взял интервью у местных жителей, которые рассказали нам о семье Сергея Стерненко.

По словам односельчанки, Вячеслав Стерненко раньше служил в милиции. По слухам, из органов его уволили за взятку.

По данным одессита Александра Шамрая, Вячеслав Стерененко был сотрудником железнодорожной милиции: "[Сергей] имея форму, которая тогда была очень похожа на форму сотрудников ДПС, вместе со своим отцом выдавали себя за сотрудников патрульной службы. Останавливали машины на трассе и, так сказать, наказывали водил, попросту говоря, разводили на деньги. Это продолжалось до тих пор пока они неостановили автомобиль настоящего сотрудника ДПС".

Потом Стерненко-старший перешел работать то ли таможню, то в пограничники. Но и оттуда его уволили. Поэтому сейчас мужчина на пенсии.

Вчерашний инцидент с участием отца Сергея Стеренко - далеко не первый. В селе о нем ходит дурная слава.

"Поначалу просто переругался со всеми. Но после 2014 года, когда его сын поднялся в Одессе, начал ходить по селу как хозяин земли, кого хотел щемил. Часто рассказывал, что, мол, у него все местное начальство в корешах. И заткнет рот всем, кто против него. На отца Стерненко многие жаловались в сельсовет и в полицию. Но власти молчат, боятся", – рассказала "Стране" жительница села Садового.

О конкретном инциденте нам рассказал сосед семьи Стерненко. "Он [Вячеслав] со всем селом перессорился. Его в селе ненавидят. Сынок его уехал и вроде как стал большим человеком в Одессе. Так его отец после этого вообще все края потерял и начал здесь права качать. Мне воду на участке перекрыл, когда я строился. Потом, когда ссора дальше зашла, позвонил моему начальству, и меня поставили перед фактом, мол, либо твоего друга уволят, либо тебя. Я выбрал себя", – говорит нам сосед Стерненко.

О второй неприятной ситуации сообщила "Стране" другая соседка Стерненко. "У меня отец Стерненко пытался отобрать участок земли, которым наша семья давно пользуется. Просто потому, что ему так захотелось. Слава Стерненко (отец Сергея. – Ред.) вообще со всеми в ссоре", – рассказывает Наталья.

В октября 2020 года мужчина по имени Вячеслав Александрович Стерненко баллотировался в депутаты Мологовской ОТГ №1 (село Молога находится в трех километрах от села Садового - Ред.). На предвыборном баннере он по центру, одет в черную вышивку.

Школьная учительница радикала Ирина Фещенко охарактеризовала отца Стерненко как "очень жестоко человека". Она предположила, что характер мужчины повлиял и на Сергея.

Несмотря на то, что Вячеслав Стеренко долгие годы кошмарит все село, люди его побаиваются. "[Иначе] завтра приедет в село бригада из Одессы или даже из Киева. Некоторым из соседей уже угрожали по телефону, что хаты пожгут, если будут язык распускать", - рассказали нам соседи.

Мать Сергея Стерненко работает учительницей. Местные жители рассказывают, что в школьные годы она выгораживала сына, который крал у других учащихся мобильные телефоны. Плюс в те годы "крышей", напомним, выступал отец, работающий в милиции.

В целом же семья Стеренко небедная. Это видно в том числе по дорогим кованым воротам, каменному забору, крытой беседке (на фото выше) - такие в селе есть далеко не у каждого.

По ссылке читайте полную версию репортажа репортажа из родного села Сергея Стерненко. Радикала же, напомним, 10 апреля выпустили из тюрьмы домой.