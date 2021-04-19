40 дней Великого поста - это период, когда многие православные украинцы часто и много размышляют о духовных вопросах и нередко стараются посетить храм, чтобы покаяться перед священнослужителем о своих грехах, а после исповеди - причаститься. Частоту Причастия при этом каждый православный верующий определяет сам, предварительно посоветовавшись со своим духовником.

Однако некоторые практические советы на случай Причастия в дни Великого поста существуют.

Причастие в пост, когда это возможно?

Причастие в дни Великого поста возможно не каждый день. Как правило, приступать к Таинству Евхаристии рекомендуется на первой и последней неделях Великого поста. И практика показывает, что накануне Пасхи в церквях очень много верующих, поэтому если вы решили причаститься в дни Великого поста, не откладывайте это в долгий ящик.

Обычно церковный устав предусматривает таинство в среду, пятницу, субботу и воскресенье, оно проводится по договору со священником, когда в храме служат литургию. В великопостные будни в храме проводят Литургию Преждеосвященных даров, которая отличается по своей форме от традиционных - Иоанна Златоуста и Василия Великого. Но причаститься на ней можно. И верующие стараются хотя бы раз в год посетить это особенное богослужение. Однако стоит помнить, что на этой Литургии не причащают детей, не принимающих твёрдой пищи.

Также есть ряд убеждений о том, что в Великий пост верующие стараются больше уделять времени покаянию и плачу о грехах и ограничивать свою радость. А причастие так или иначе считается самой большой радостью для православного христианина, поэтому его планируют на день рождения или День ангела. Но четкого запрета или инструкции о том, когда нужно проводить Причастие не существует.

Подготовка к причастию в пост

Причащаются натощак, накануне прочитав положенные молитвы и исповедавшись. Также дни до причастия воздерживаются от скоромной пищи (мясо-молочных продуктов), супружеских отношений и развлечений, стараются не грешить и примириться как со своими обидчиками, так и с теми, кого обидели сами. К Таинству нельзя подходить, затаив обиды, имея гнев или злобу в сердце.

Если богослужение утром, то от еды и питья отказываются с 12 часов ночи. Если Литургию Преждеосвященных Даров служат во второй половине дня, то полное воздержание должно быть не меньше 6 часов.

Как правило, усиленно читают три канона: покаянный (ко Спасителю), ко Пресвятой Богородице и Ангелу-хранителю. Часто ним добавляется чтение акафиста. На втором этапе читают канон и молитвы перед Причастием. В Великий Пост к этим молитвенным правилам добавляется чтение 50-го псалома и тропаря "Егда славнии ученицы...".

Кому нельзя причащаться

К Прищащению не приступают некрещенные и те, кто не носит постоянно нательный крестик, те, кто имеет вражду по отношению к ближнему, не бывшие на вечернем Богослужении и не исповедавшиеся, евшие с утра, опоздавшие на Божественную Литургию, не постившиеся и не читавшие правила ко Св. Причащению, женщины с макияжем, в брюках и в период месячного очищения, а также неправославные.

Ранее "Страна" публиковала даты всех церковных праздников и Пасхи, которая выпадает на 2 мая.

Также мы детально рассказывали про Великий пост, что нельзя делать с 15 марта по 1 мая и кому можно не поститься.