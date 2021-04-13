В Украине каждая четвертая редакция сталкивается с препятствием журналистской работе под предлогом карантина. Журналисты местных СМИ жалуются на закрытость местной власти и избирательность допуска на мероприятия во время пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса редакторов и журналистов печатных СМИ, проведенного Национальным союзом журналистов Украины в марте-апреле 2021 года, сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко в Фейсбуке.

47 из 244 человек или 20% участников ответили утвердительно на вопрос, встречались ли они с препятствиями для посещения мероприятий с участием представителей власти - под предлогом карантина.

Еще около 5% опрошенных отметили, что журналистам их редакции власти не сообщают о проведении мероприятий.

Таким образом, по меньшей мере у 25% представителей медиа во время карантина возникли проблемы в освещении деятельности органов власти.

"В Тростянце вошло в практику из-за карантина проводить "закрытые сессии", где присутствуют только депутаты и аппарат совета. В местном суде также бывали случаи, когда журналистов не пускали на заседание", - приводит пример Павел Зленко НТ "Неделя" из Сумской области.

"Меня не пускали на сессию облсовета, на которой, к слову, приняли решение об уничтожении моего издания", - добавила Наталья Зворыгина из "Запорожской правды".

"Возбуждено два уголовных дела из-за недопуска журналистов", - констатировал Игорь Шевченко ("ЛьНовины", Винницкая обл.).

Об открытии аналогичного уголовного производства сообщил и Богдан Василенко из газеты "Гвозди Запорожья".

"В период карантина даже на сессии не допускали журналистов", - добавила Ирина Чунихина из "Долинских вестей", что в Кировоградской области.

"Немало таких мероприятий проводится "секретно", с участием только "карманных" СМИ", - добавила Валентина Батрак из !Известий Переяславщины" (Киевская обл.).

"Нас просто на такие мероприятия не приглашают", - подтверждает Петр Магура ("Нефтяник Борислава", Львовская обл.). Аналогичная проблема существует и в Сумской области, добавил Борис Чикало ("Знамя победы"): "препятствований не было, но приглашать на сессии районный совет перестали".

В некоторых областях журналистам ограничили свободный вход в административные здания.

"Чтобы попасть к главному зданию Одесского облсовета ОГА, журналисту нужно, чтобы на входе его встретил представитель соответствующей прессслужбы", - заявил Иван Мельник из "Черноморских новостей" (Одесская обл.).

Недопущение журналистов на публичные мероприятия с участием представителей власти под предлогом соблюдения противоэпидемических ограничений - ситуация, присущая местной власти и в других областях. О таких фактах сообщили в ходе опроса журналисты "Волынской газеты", газет "Твой выбор" и "Город вечерний" (Волынская обл.), газет "Эхо" (Житомирская обл.), "Карпаты" (Черновицкая обл.), "Кременчугское газеты" (Полтавская обл.), "Пульс: новости, факты, комментарии" (Днепропетровская обл.), "Родной край" (Ровенская обл.), "Ясно" (Закарпатская обл.), "Вечерняя Одесса" и "Татарбунарский вестник" (Одесская обл.), "Труженик Полесья" (Хмельницкая обл.), "Кременщина" Луганской обл. и другие.

"В постановлении Кабинета министров об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории Украины не содержится запрета на работу журналистов. Карантин не может быть основанием для непрозрачной деятельности органов власти и для помех в работе журналистов. Вместо ограничений местные власти должны организовать свою деятельность так, чтобы обеспечить открытость общества. Недопущение, игнорирование или сегрегация журналистов невозможным общественный контроль за действиями власти, создают почву для злоупотреблений", - заявила первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ.

Напомним, в январе Запорожская организация НСЖУ заявила о препятствовании работе журналистов.

Между тем мы рассказывали, что в 2020 году на журналистов нападали почти каждые четыре дня.