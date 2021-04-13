В Украине стартовала вакцинация китайской вакциной от коронавируса CoronaVac производства Sinovac. И уже на этой неделе в стране ожидают первые дозы американского препарата Pfizer, который прибудет в страну в рамках инициативы COVAX.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 13 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Следующая партия вакцин, которые мы ждем уже на этой неделе - 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX. Также у нас есть четкое распределение, где именно мы будем использовать вакцины (Pfizer - Ред.). Во-первых, это люди в интернатах, домах для лиц пожилого возраста. Это тоже категория с высоким риском заболеваемости, и очень важно их защитить", - рассказал Максим Степанов.

Министр напомнил, что недавно Украина получила 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac. На сегодня Минздрав уже завершил все процессы проверки и контроля препарата, им уже начинают делать прививки.

"Всего законтрактовано 1,9 млн доз, и оставшиеся 1,7 млн доз будут поставлены в ближайшее время. Когда я говорю "скоро", имеется ввиду апрель-май этого года. CoronaVac - безопасная вакцина, она выполнена по технологии инактивированных вакцин. Это известная технология, которая используется для изготовления вакцин на протяжении десятка лет, и доказала свою действенность и эффективность", - сказал Максим Степанов.

Министр рассказал, что в первую очередь китайскую вакцину будут предоставляться маломобильным людям и тем, кто за ними ухаживают. Вторая группа, которой сделают прививку этим препаратом, - учителя, которые будут привлечены к ВНО. Также - параолимпийцы, которые готовятся к Олимпиаде в Токио, работники Нацполиции, служащие ВСУ, работники критичной инфраструктуры.

"Мы поставили цель - в 2021 году привить не менее 50% граждан, а лучше - 70%, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет", - сообщил министр.

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о китайской вакцине от коронавируса от Sinovac, которой начинают прививать в Украине.

Также мы сообщали, что до сих пор вакцинацию в Украине проводили только индийским препаратом Covishield.