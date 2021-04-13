В США, в отличии от Китая и Южной Кореи, подержали решение правительства Японии, которое планирует сбросить в океан якобы очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима-1".

Об этом говорится в заявлении Госдепа Соединенных Штатов.

"Соединенным Штатам известно, что правительство Японии изучило несколько вариантов, связанных с утилизацией очищенной воды, которая в настоящее время хранится на объекте "Фукусима-1". В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанными стандартами ядерной безопасности", - заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Токио координирует свои действия с Международным агентством по атомной энергии.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения координации и контактов с японским правительством, поскольку оно следит за эффективностью этих мер", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, о том, что Япония готовится сбросить воду с Фукусимы в океан, стало известно 9 апреля.

Мы рассказывали, что с 2011 года, когда на АЭС произошла крупнейшая авария, около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день. Большинство радиоактивных изотопов были удалены с помощью сложного процесса фильтрации. Но один изотоп, тритий, не может быть ликвидирован, поэтому вода хранится в огромных резервуарах.