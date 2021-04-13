Во вторник, 13 апреля, в результате обстрела в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе беспилотник ранил двоих украинских военнослужащих в районе Майорского, еще один военный получил ранения не совместные с жизнь.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

По данным ООС, по состоянию на утро 13 апреля, противник три раза нарушили режим прекращения огня.

"Один из которых был обстрел позиций украинских защитников и два - пересечения линии разграничения враждебным БПЛА. Так, недалеко от населенного пункта Южное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра", - рассказали в ООС.

За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил противник 17 раз нарушили режим прекращения огня.

"В районе населенного пункта Майорское, БПЛА противники пересекая линию разграничения осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью. Еще два военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - добавили в ООС.

Напомним, неделя на Донбассе началась с гибели еще одного бойца ВСУ.

Также мы рассказывали, что в Путина опровергли возможность войны с Украиной, но назвали ситуацию на Донбассе опасной для РФ.