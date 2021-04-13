Правительство Японии планирует сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", которую уже якобы очистили от радиоактивных частиц. Такое одностороннее решение Токио всерьез обеспокоило Китай и Южную Корею.

Как сообщает агентство Kyodo, Япония планирует сбросить в океан воду, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива и так же загрязненные дождевые и грунтовые воды.

По мнению японских властей, после очистки вода стала безопасной для людей и окружающей среды, а опасения местных рыбаков и соседних стран - Китая и Южной Кореи - беспочвенны. Окончательное решение было принято и оформлено по итогам заседания с участием японского премьера Ёсихидэ Суги и кабинета министров Японии во вторник, 13 апреля, хотя впервые идея сброса очищенных вод в океан прозвучала в 2019 году.

Также для очистки воды использовали систему ALPS, которая удаляет большинство радиоактивных веществ, включая стронций и цезий, но оставляет тритий, который в низкой концентрации мало угрожает здоровью человека. Воду будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тыс. беккерелей на литр - это в семь раз ниже норм, допустимых ВОЗ. За процессом будут следить МАГАТЭ и третьи стороны. Из-за подготовки и проверок сброс начнется не раньше, чем через два года.

На решение, принятое 13 апреля Японией, уже отреагировали в МИД Китая, пишет "Интерфакс".

"Правительство Японии 13 апреля приняло решение утилизировать ядерные сточные воды с АЭС "Фукусима" посредством сброса их в океан. Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона Китай этим серьезно обеспокоен", - сообщили в ведомстве.

Пекин утверждает, что решение Японии было принято "без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения".

"Мы настоятельно призываем Японию признать ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом реагировать на серьезные озабоченности международного сообщества, соседних стран и их граждан", - заявил китайский МИД.

Также решение о сбросе воды вызвало "сожаление" у правительства Южной Кореи.

"Решение может прямым и непрямым образом повлиять на безопасность людей и окружающей среды", - сообщил МИД страны.

Напомним, в 2021 году трагедии на АЭС Фукусима исполнилось 10 лет.

Также мы писали о том, что недавно на АЭС "Фукусима" из-за землетрясения расплескалась вода из радиоактивных бассейнов.