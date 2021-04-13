Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США должны разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом он заявил в комментарии журналу Time.

"Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь (в Украине - Ред.)", - сказал Ермак.

Отметим, ЗРК Patriot - зенитно-ракетные комплексы США, которые используются американской армией и состоят на вооружении стран-союзников. Стоимость поставки 9 батарей систем Patriot может доходить до $9 млрд. Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 млн.

Напомним, в США полагают, что обострение на Донбассе приведет к разгрому украинских войск, поэтому Киеву не выгодна эскалация конфликта. Полученные ВСУ американские противотанковые ракеты Javelin не помогут изменить положение дел в пользу Киева.

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