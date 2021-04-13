Во вторник, 13 апреля, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников поучаствует в заседании Комитета по иностранным делам Европарламента. Запланировано его выступление во время мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.

"Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников приглашен выступить на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента 13 апреля 2021 года", - сообщили в ведомстве.

Участники мероприятия планируют обсудить Минские соглашения и их шестую годовщину. Речь пойдет о достижениях и вызовах. Дебаты, в которых примет участие Резников, состоятся с 15:45 до 17:00 по киевскому времени.

Напомним, Резников предрек Донбассу экологическую катастрофу и радиационное заражение.

Также мы писали о том, что Резников заявил, что у Украины нет планов наступать на Донбассе.