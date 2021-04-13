По состоянию на утро вторника, 13 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 680 человек.

Напомним, что 12 апреля, в стране было выявлено 7 856 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь выросло на 3 824 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 872 785 человек. Выздоровели за последние сутки 14 019 человек (с начала эпидемии - 1 430 234 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 501 ребенок и 366 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (904 человека), Киевской области (818), Одесской области (795) и Львовской области (838).

В Киеве за сутки выявлено 1 503 новых случая.

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