Звонок Зеленского Путину: хочет ли Банковая восстановить мир?

Обострение на Донбассе остается одной из главных мировых тем. Вчера было объявлено, что пройдет специальное заседание министров иностранных дел Евросоюза, посвященное этой теме. Причем состоится оно аж 19-го числа – что означает неверие евроминистров в быстрое разрешение нынешнего конфликта.

Телекомпания CNN опубликовала сюжет о поездке Владимира Зеленского на Донбасс, в котором привела его слова о том, что Россия может напасть на Украину в любой момент. В этой цитате украинский президент сообщает, что страна готова к такому наступлению. При этом ничего не говорится о том, какие попытки делаются, чтобы такое наступление предотвратить.

Ранее представитель украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Зеленский пытался дозвониться до Путина в последние две недели, но тот говорить не захотел (о том же заявляла и Мендель). Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что никакого запроса насчет телефонного разговора из Киева не поступало.

Но дело даже не в том, чего не произошло в прошлом. Ситуация не улучшается, и в ее быстрое улучшение, как видим, не верят даже в Евросоюзе. А потому сейчас важнее таки попытаться провести этот телефонный разговор. Тем более что, по словам Пескова, Путин вовсе и не против.

Обменный фонд: зачем Эрдоган продал Украине беспилотники

Отдельной линией обсуждения, связанной с темой Донбасса, вчера стало обсуждение итогов визита Владимира Зеленского в Турцию. И прежде всего – главного итога: покупки Украиной пяти турецких ударных самолетов-беспилотников. Правда, еще полгода назад речь шла о том, чтобы наладить их производство в нашей стране, но, судя по всему, технологии турки продавать отказались – иначе именно это было бы главной новостью.

Парадоксально, но факт: одновременно с покупкой беспилотников сразу несколько топ-чиновников, включая президента, заявили о том, что военное решение проблемы Донбасса исключено. Парадокс состоит в том, что турецкие беспилотники – чисто наступательное вооружение, а отказ от "военного решения" означает отказ от перспективы наступления. То есть Украина закупила дорогостоящее вооружение, которое не собирается использовать.

В России, впрочем, решили верить фактам, а не заявлениям, и потому очень резко отреагировали на продажу турками беспилотников. Сначала министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Анкару, чтобы она не "подпитывала милитаристские настроения" Киева, а потом Москва тоже перешла от слов к делу: уже объявлено о прекращении до июня полетов в Турцию – естественно, из соображений эпидемической безопасности. И одновременно с этим заговорили о возможности запрета импорта турецких овощей и фруктов в Россию.

Очевидно, что турецкий президент Реджеп Эрдоган играет в геополитические игры, пытаясь усилить позиции Турции в регионе через вмешательство в украинский вопрос. И так же очевидно, что Москва пытается охладить это желание Эрдогана.

Кто возьмет верх в данной игре, предсказать нельзя. Ясно только одно: рано или поздно Москва и Анкара снова договорятся, вернувшись к дружеским объятиям. Это неизбежно, поскольку у обеих стран испорчены отношения с Западом, а потому им нужны любые союзники. Даже те, с кем сегодня идет геополитическая игра.

Поэтому понятно, что Эрдоган уже сейчас готов обменять "украинский кейс" на что-нибудь другое. Но Путин надеется не отдавать ничего, вернув статус-кво с помощью экономических рычагов. В этом, собственно, вся подоплека истории с беспилотниками. В которой Украина играет роль обменного фонда.

Китайская вакцина: спасение для половины Троещины

В Украине есть традиция: каждый понедельник эпидемия коронавируса кажется не так опасной, как перед этим, потому что вся статистика заболеваемости резко идет вниз. Вчерашний день исключением не стал. Больше того, правительство оптимистично сообщило, что некоторые регионы переходят в желтую зону, причем среди них Ивано-Франковская область – недавний эпицентр эпидемии.

Однако полстраны, включая Киев, все еще находятся в красной зоне. В большинстве из этих регионов сохраняются довольно жесткие карантинные ограничения, что, безусловно, отражается на экономической активности. И в этих регионах особенно остро стоит вопрос о необходимости ускорения вакцинации населения.

Вчера нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в Украине начинают прививать китайской вакциной "Коронавак" – той самой, о которой у нас заговорили раньше, чем о "Ковишилде", но которую зимой так и не привезли.

Впрочем, и сейчас, судя по всему, приехало далеко не все из обещанного. Ведь зимой говорили об 1,8 млн доз, а на данный момент, по последней информации, в Украине находится 215 тысяч. То есть почти ничего.

Можно не сомневаться, что представители Украины рыщут по рынку вакцин и пытаются найти хоть что-то. Но реальность такова, что везде все уже занято, и Украина – не та страна, которой готовы уступить очередь.

Но раз складывается такая ситуация, то, может, пора прекратить игры в политику и разрешить российский "Спутник V", который закупают уже десятки государств, включая тех, кто сам производит вакцины?

Но самое главное – собственное производство. Пусть мы потеряли полгода, не дав запустить производство "Спутника" в Харькове, но лучше сделать это поздно, чем вообще не делать. Ведь ситуация, когда каждый день умирают 200-300 человек, – это даже хуже, чем то, что сейчас на Донбассе. А мы даже не пытаемся спасти тех, кто может умереть завтра.

Дело 2014 года: новый подкоп под Семенченко?

Госбюро расследований и Офис генпрокурора вчера сообщили о том, что передается в суд дело по обвинению бывшего нацгвардейца в том, что осенью 2014 года он похитил человека и в течение месяца удерживал и пытал его.

Подробности дела пока не сообщаются, но уже известно, что речь идет о бывшем военнослужащем батальона "Донбасс". И дело не только в самом обвиняемом: в сообщении ГБР говорится, что он только выполнял преступный приказ. А значит – цепочка обвинений неизбежно потянется выше.

Собственно, это следует уже из самой фабулы дела: пострадавший Калашник работал волонтером в воинской части, исполнял обязанности завхоза и потребовал проведения аудита, обвиняя командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко в хищении нескольких миллионов гривен. Естественно, что в такой ситуации действия обвиняемого вряд ли были самодеятельностью.

Было ли все так на самом деле? У нас нет причин не доверять правоохранителям. Тут вопрос в другом: почему дело 2014 года дошло до суда только в 2021-м? И как раз в тот момент, когда Семенченко задержали по делу о незаконной ЧВК на территории Украины?

Очевидно, что кто-то в правоохранительных органах придерживал это дело по какой-то причине. И, скорее всего, тоже не по собственной инициативе, а "выполняя преступный приказ". Так что одновременно с объявленным делом нужно заводить дело и на тех, кто умышленно затягивал свершение правосудия и кто отдавал команду так поступать.

Причем это не единственный подобный эпизод. Речь идет о целой системе избирательного правосудия времен Петра Порошенко, когда одних сажали ни за что, других прятали от наказания. И рецидивы подобной системы существуют до сих пор (лучший пример – выход Сергея Стерненко на свободу после обвинительного приговора). А потому разобраться с ней не менее важно, чем с похищениями семилетней давности.

День космонавтики: с гордостью и без денег

Все прогрессивное человечество вчера отметило День космонавтики – 60-летие полета в космос Юрия Гагарина. И "непрогрессивное человечество" его тоже отметило – только не вспоминая о Гагарине. В частности, Госдепартамент США в Фейсбуке поздравил всех с юбилеем "пребывания человека в космосе", забыв упомянуть имя этого человека. И проиллюстрировал данный пост фотографией американского астронавта – чтобы никто и не заподозрил, что "человек в космосе" был представителем недружественной державы.

А на постсоветском пространстве пытались поделить славу Гагарина и его команды. Владимир Зеленский, кстати, тоже не упомянул ни имя первого космонавта, ни название страны, которая совершила рывок к звездам. Он только сообщил, что без Украины первый полет был бы невозможен – как будто кто-то оспаривает этот тезис.

Но если в исторической части своего поста президент просто сказал банальность, то переход к современности вышел и вовсе неудачным. Впрочем, вина тут не автора поста, а самой современности в нашей стране, которая к праздничным текстам не располагает.

Ведь когда глава государства с гордостью сообщает, что его страна входит в клуб космических держав, а через два абзаца пишет, что "необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных объектов", из этого можно сделать только один вывод: никакого финансирования сейчас нет, и вся наша космическая гордость держится только на былых достижениях.

Конечно, мы все понимаем, что с нынешним бюджетом Украине не до космоса. Но зачем тогда писать о том, чего нет и не будет?