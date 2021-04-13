Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заражений коронавирусом по всему миру растет уже семь недель подряд. А число смертей увеличивается четыре недели подряд.

Статистику глава ВОЗ озвучил во время брифинга 12 апреля.

"В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что в некоторых странах Азии и Ближнего Востока рост числа заражений был значительным.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 миллионов человек, более 2,9 миллионов умерли.

Ранее глава ВОЗ констатировал, что в богатых странах прививку от короанвируса сделал уже каждый четвертый человек, тогда как в бедных - один из 500.

Также в ВОЗ опасаются, что при накоплении мутаций коронавируса существующие вакцины перестанут работать.