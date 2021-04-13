Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13-15 апреля посетит Брюссель, где встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает Госдеп США.

Кроме того в Брюсселе Блинкен вместе с министром обороны США Ллойдом Остином проведет консультации с союзниками по НАТО "по ряду общих приоритетов".

13 апреля в Брюссель также прибудет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, где он встретится с генсеком НАТО и примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, посвященном ситуации у границы Украины и России.

12 апреля в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV министр заявил, что выражения обеспокоенности со стороны других государств в связи с обострением ситуации на востоке Украины может быть недостаточно, и понадеялся на практическую поддержку на случай эскалации напряженности.

"Мы все должны понимать, что может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно. Сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения", - отметил глава МИД.

Ранее госсекретарь созванивался с генсеком НАТО, чтобы обсудить актуальные вопросы, включая Украину.

Как писала "Страна", Блинкен также от имени Джо Байдена пригрозил России последствиями за стягивание войск к Украине.