С 12 апреля власти Украины ввели дополнительные ограничения на границе с Беларусью. Они заявляются как временные до 31 декабря 2021 и территориально касаются Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Северного управления Госпогранслужбы.

Ограничения введены в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных громад Сарненского и Вараського районов Ровенской области.

В частности, вводится запрет на:

проведение различных работ с 22:00 до 06:00 на территории от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ на собственных земельных участках с обязательным предупреждением о них пограничников);

передвижение транспорта и людей (кроме техники и оборудования, задействованных в сельскохозработах) по дорогам, которых нет в реестре автодорог, ведущим к линии госграницы и не проходящим через пункты пропуска через госграницу – с 22:00 до 06:00 ;

стоянку транспорта и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска, не связанную с неисправностью или пребыванием в ожидании пересечения госграницы;

движение транспорта в объезд автомобильных дорог, посадку и высадку людей, разгрузку или погрузку имущества, осуществления разворотов транспортных средств без фактического пересечения государственной границы между линией госграницы и пунктами пропуска;

любые полеты легкомоторных летательных аппаратов, беспилотников и воздушных безмоторных средств передвижения без предварительного информирования пограничников;

водителям транспорта, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него людей, не имеющих документов, удостоверяющих их личность;

выход маломерных судов и других плавсредств, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, без предварительного информирования пограничников;

проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без предварительного информирования пограничников;

остановку поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.

Как сообщала "Страна", граждане Украины хотели контрабандным способом ввести в Украину из Беларуси российские лекарства. Пограничники помешали им.

Напомним, что по словам Арестовича, ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город.