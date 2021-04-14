Поездка Зеленского в Турцию ознаменовалась декларативными заявлениями по итогу переговоров и осторожными высказываниями Эрдогана по конфликту на Донбассе, но Зе мог привезти из Стамбула и непубличные договоренности.

Они могут касаться как закупок беспилотников "Байрактар", так и возможной продажи туркам акций предприятия "Мотор Сич", отобранных у китайцев.

В СМИ уже появилась информация со ссылкой на источники в украинской делегации, что "Мотор Сич" заинтересовала турецкие власти и инвесторов, ведь на предприятии производят двигатели, которые Турция может использовать для своих беспилотников.

Мол, этим и объясняется декларативность встречи: договор о зоне свободной торговли не подписали, ничего конкретного, а соглашение о 500 квартирах для крымских татар мог и посол подписать.

По информации экономиста Алексея Куща, вопрос "Мотор Сичи" действительно обсуждали с турками. Причем слухи о том, что туркам якобы предлагали 50% акций предприятия ходили еще осенью 2020 года.

В экспертной среде критикуют возможные договоренности с турками по "Мотор Сичи", если они состоялись. И говорят, что это не гарантия поставок в Украину "Байрактаров". Помимо того, Украину может ждать ухудшение отношений с Китаем, нашим крупнейшим торговым партнером.

"Если кто-то думает, что мы будем влиять на поставки "Байрактаров", то он глубоко ошибается: если турки купят "Мотор Сич", они сами решат, куда и сколько поставлять. В таком варианте, если ветер в Анкаре подует в сторону Москвы (например, в связи с нужным ей решением сирийской проблемы), то никаких "Байрактаров" нам не видать. А национализировать повторно "Мотор Сич", забирая завод у турок, - ну, попробуйте. Вся эта ситуация наглядно показала и мы должны это просто раз и навсегда осознать для себя: у нас власть временщиков и компрадоров, которые покупают встречу с Эрдоганом ценой продажи стратегических предприятий страны. Все, на что они способны: забрать чужое решением СНБО и перепродать, попутно заработав. А затем - еще раз нагреться на контрактах, покупая байрактары у турок, произведенные на украинском предприятии. И во-вторых: на отношениях с Китаем можно ставить крест и готовить 3 млрд долларов на уплату компенсации китайским инвесторам по решению международного арбитража (по странному стечению обстоятельств, сумма почти идентичная выигрышу у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже). Ведь одно дело отказывать китайцам в покупке "Мотор Сичи" и национализировать его как стратегическое предприятие (тут Пекин мог бы понять и простить) и совсем другое - показать китайцам фигуру из пяти пальцев и продать завод туркам. Ноль аргументов для оправдания, в том числе и в международном суде. Теперь Китай будет мстить и "мстя его страшна", ведь он любит месть холодной", - написал у себя в Facebook Кущ.

По мнению Куща, вопрос продажи туркам акций "Мотор Сичи" мог быть согласован с США в обмен на отказ Анкары от российской военной техники.

"В случае обострения на Донбассе и в свете новой политики США, Турция вполне могла бы поставить на паузу закупки оружия в РФ и скорее всего, так и сделает, хотя бы на год-два. Но как прирожденные торговцы - турки торгуются: они получат компенсацию от США. Но им мало и они решили еще и додавить Украину", - полагает Кущ.

Есть и другое мнение - что США как раз не могли благословить такую сделку, и что вряд ли она состоится.

"Со Штатами у Эрдогана отношения все более острые, а от С-400 он не откажется, потому что дальнобойное ПВО американцы ему не дадут, собственно, оно есть только у России и у США, и что-то там у французов, но там отношения с Турцией еще хуже. Если верить тому, что планы по продаже туркам акций "Мотор Сичи" существуют, то это скорее очередной экспромт в стиле 95-квартала", - считает политолог Александр Карпец.

Как рассказал нам источник в среде турецкого бизнеса, близкий к переговорному процессу с Украиной, тема "Мотор Сичи" и правда обсуждалась.

"Вот только пока еще под вопросом состоится ли сделка. Турции с одной стороны выгодно производить там двигатели для беспилотников, ведь западные компании притормозили их поставку. С другой стороны, турецким властям не с руки ссориться с Китаем, а покупка "Мотор Сичи" разгневает Пекин. Дело в том, что через территорию Турции должно пройти одно из ответвлений китайского логистического проекта "Один пояс - один путь". Это может повысить роль Турции по транзиту азиатского экспорта в Европу, а значит увеличит турецкий бюджет, пострадавший от падения лиры", - говорит источник.

По его информации, на встрече Зеленского и Эрдогана также шла речь о продукции Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева и подписании контрактов по поставке силовых установок для турецких танков Altay.