Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, последний оставшийся в живых из первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал о версии гибели Юрия Гагарина, которого весь мир вспоминал 12 апреля. По словам Волынова, самолет Гагарина мог столкнуться с метеозондом.

Эту версию он изложил "РИА Новости".

Космонавт сказал, что существует много версий причин авиакатастрофы, в результате которой погиб Гагарин, и установить истину сложно.

"Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости, мало не покажется", - пояснил Волынов.

По его словам, на большой скорости разглядеть метеозонд невозможно.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолёте МиГ-15УТИ вблизи деревни Новоселово Владимирской области.

Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия, куда вошел и Волынов, ранее готовившийся к полетам вместе с Гагариным в составе первого отряда космонавтов. Отчет комиссии составил 29 томов и был засекречен.

К 50-летнему юбилею полета Гагарина в космос были рассекречены выводы госкомиссии о возможных причинах его гибели. Наиболее вероятной причиной падения самолета был назван резкий маневр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край облачности. В условиях усложненной метеорологической обстановки это привело к попаданию самолета в закритический режим полёта и сваливанию.

Ранее "Страна" в честь 60-летия полета Гагарина публиковала краткую историю освоения космоса в десяти фотографиях.

Мы также разбирались, куда дальше полетят земляне.