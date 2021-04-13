На горизонте замаячила новая "зрада", и неожиданно - от Байдена. Советником президента США по России может быть назначен политолог Мэтью Рожански, который в политологических кругах считается "пророссийски настроенным".

"По словам источника, знакомого с ситуацией, президент Байден рассматривает вопрос о назначении Мэтью Рожански, главы Института Кеннана Центра Вильсона, директором Совета национальной безопасности по России", - пишет издание Axios.

"Из нескольких источников могу подтвердить, что NSC (совет по национальной безопасности, - Ред.) взвешивает назначение Рожанского на должность директора по России уже как минимум несколько недель, и несколько нынешних и бывших высокопоставленных чиновников предостерегают от этого", - написала в своем Твиттере Наташа Бертранд, корреспондент Politico в Белом доме.

Рожански неоднократно утверждал, что эскалация конфликта с Россией несет в себе крупные риски, выступал против новых антироссийских санкций и призывал к диалогу с Путиным.

Работал в посольстве США в Украине и разрешал конфликты с Россией

По данным американских СМИ, Рожански является главным кандидатом на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме.

Рожански считается одним из ведущих экспертов в США по странам бывшего СССР, особенно по России, Украине и Беларуси.

Также, как сказано на сайте центра Вильсона, он консультировал правительства, межправительственные организации и крупных частных игроков о разрешении конфликтов и усилиях по укреплению общей безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.

Курировал украинскую программу Карнеги, возглавлял многолетний проект по поддержке американо-российского сотрудничества в области здравоохранения и занимался урегулированием конфликта в Приднестровье. Работал специалистом по политике в посольстве США в Украине и внештатным научным сотрудником в исследовательском отделе Оборонного колледжа НАТО.

Рожански является внештатным профессором Университета Джонса Хопкинса и Американского университета и участником Дартмутских диалогов - инициативы по разрешению конфликта между США и Россией, начатой в 1960 году.

Он получил ученую степень доктора юриспруденции на юридическом факультете Стэндфорского университета, а до этого - бакалавра гуманитарных наук в Гарварде.

"Слишком мягкий" к России

По данным издания Axios, Рожански критиковали за "слишком мягкую позицию" по отношению к России. Как пишет Axios, возможное назначение Рожански советником Байдена беспокоит "ястребов", которые опасаются, что он негативно повлияет на решимость президента США противостоять России.

В 2017 году в статье "Дисфункция в американо-российских отношениях" он осудил американскую "паранойю в стиле холодной войны по поводу русского пугала".

Рожански заявил, что эскалация конфликта несет "неприемлемые риски", а управлять конкуренцией с Россией нужно таким образом, чтобы защищать интересы США и сводить к минимуму эти риски.

Год назад он раскритиковал США за "чрезмерное" применение санкций в отношении России в статье "Новые санкции угрожают слабым связям между Америкой и Россией".

"Россия никуда не денется. Мирное сосуществование остается настоятельно необходимым, каким бы сомнительным ни был режим Путина", - заявил Рожански.

"Возможно, Россия страдает от серьезных экономических и демографических проблем, застывшей авторитарной политики и враждебного геополитического окружения, но она остается великой державой с огромным ядерным арсеналом, богатейшими в мире запасами природных ресурсов и непоколебимой волей защищать свои национальные интересы. Мы должны помнить, что, несмотря на многие недостатки, русские победили и Наполеона, и Гитлера, которые сильно недооценили стойкость России", - писал он в издании National interest.

Из-за якобы "пророссийскости" у Рожански случился конфликт с украинскими "соросятами", выпускниками украинского отделения курируемого им Института Кеннана.

Они обвинили его в "растущей прокремлевской политике аналитического центра" и в увольнении директора киевского офиса Института Кеннана Екатерины Смаглий якобы по политическим мотивам и назначении вместо нее человека, "известного своим предвзятым анализом событий в Украине после Евромайдана".

Ему "вменяют" также контакты с "прокремлевскими" лицами, в частности, с президентом Альфа-банка Петром Авеном. По информации соросят, якобы Институт Кеннана по сути потерял поддержку американских жертвователей и перешел на содержание неких двух российских бизнесменов.

Смаглий в интервью "Голосу Америки" уверяла, что Рожански в свое время пытался убедить администрацию Порошенко в том, что Украина должна отказаться от присоединения к НАТО и ЕС и вернуться к "многовекторной" внешней политике и «нормальным отношениям" с россиянами.

"Навальный почти мертв"

В экспертной среде и в соцсетях активно обсуждают возможное назначение Рожански.



"В твиттере развернулось нешуточное мочилово по поводу назначения Мэтта Рожански. Некоторые особо эмоциональные товарищи заявляют, что если назначат Рожански, Москва сразу обретёт полный контроль над США, а Путин лично убьёт Навального. То, что Рожанского в ДиСи не все любят - не новость (я так и не понял, почему он пропутинский). Но как-то непочтительно это к г-ну Байдену, за которого многие из них активно топили ещё пару месяцев назад, убеждая, что только он спасёт Америку от Путина. Либо вы в него верите, либо нет. А вообще не стоит преувеличивать значение советников. Не стоит вообще преувеличивать значение личности в американской политике по отношению к России. Особенно сейчас. Там мало что можно сильно поменять", - написал в Facebook политолог-американист Антон Барбашин.

Среди тех, кто разгоняет зраду - финансист и инвестор Уильям Браудер.

"Если Мэтью Рожански станет советником Байдена по национальной безопасности в России, Навальный почти мертв. Рожанский был самым большим сторонником в округе Колумбия перезагрузки с Россией во времена Обамы, и Путин будет рассматривать это как знак того, что Вашингтон ничего не сделает, если они убьют Навального".

В среде украинской диаспоры в США также негативно отнеслись к кандидатуре Рожански на пост советника Байдена.

"Действительно странное назначение может быть. Лично знаком с Рожански. Действительно слишком лоялен к РФ, как по мне", пишет в Facebook Дмитрий Левус.

"Не слишком лоялен", а откровенно пророссийский. У меня с ним было пару острых разговоров на эту тему", - вторит ему живущий в Вашингтоне эксперт Владимир Иваненко.

Американские эксперты в беседе со "Страной" признались, что новость о возможном назначении многих удивила и заинтриговала.

"Рожански в политологических кругах некоторые считают "путинферштейнером" (те, кто обосновывает политику Путина), он придерживается прагматического подхода в отношениях с Россией и выступает против их усугубления, считая, что это усложнит обстановку в США и во всем мире. С другой стороны, не нужно переоценивать роль советника президента - Байден хочет паритета, баланса мнений в своем окружении, чтобы его не обвиняли в однобокости. Ведь в его ближнем кругу много ястребов, которые выступают за усиление давления на Россию, в том числе через Украину. В целом политика в российском направлении будет определяться целой совокупностью факторов - экономических и геополитических (в том числе важен китайский вопрос - по одному из сценариев, Вашингтон попытается перетянуть Москву на свою сторону, чтобы препятствовать сближению России и Китая). Пока же нельзя говорить об улучшении отношений с Москвой, а скорее наоборот", - сказал "Стране" американский политолог Питер Стоун.