В Великобритании в понедельник, 12 апреля, в первый день после ослабления карантинных ограничений, зарегистрировали 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий прирост новых случаев на островах за апрель.

Об антирекорде сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британские СМИ.

Данные об антирекорде появились на фоне возобновления работы баров, ресторанов, пабов, открытия парикмахерских и салонов красоты.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране за все время пандемии достигло 4,36 миллионов.

При этом, согласно данным британских служб здравоохранения, уже около 32 миллионов жителей страны получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса. Все население страны составляет около 66 миллионов человек.

Между тем в Украине 12 апреля началась вакцинация китайским препаратом от компании Sinovac.

Как писала "Страна", в Украине к утру понедельника выявили 7 856 зараженных коронавирусом.