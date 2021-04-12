В Ровно недалеко от здания Ровенского государственного гуманитарного университета нашли две гранаты. Находку сделали две девочки, которые после этого побежали к полицейским и рассказали о случившемся. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Во время самостоятельного несения службы по охране общественного порядка в городе Ривне, гвардейцы воинской части 3055 Национальной гвардии Украины нашли предметы похожие на гранаты Ф-1 и РДГ-5. Вероятные гранаты были с запалами и полностью готовы к использованию", - сказано в нем.

Нацгвардейцы сразу оценили опасность ситуации и огородили место и эвакуировали людей.

На место происшествия были вызваны работники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Гранаты были изъяты.

Фото: rv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный мужчина с гранатой в руках угрожал взорвать ЖЭК. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что появилось видео взрыва, который разнес в щепки двухэтажный гараж в Киеве.