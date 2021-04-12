На юге США в результате мощных штормов погибли как минимум три человека. Десятки людей получили ранения из-за весенней непогоды, которая неожиданно обрушилась на эти привыкшие к летним ураганам широты.

Об этом сообщает 12 апреля американское издание USA Today.

"Несколько мощных штормов на юге на протяжении выходных привели к гибели трех человек, а также повреждению зданий и обесточиванию жилищ тысяч людей", - говорится в сообщении.

В частности, в штате Флорида порывистые ветры переходили в торнадо и сопровождались ливнями и местами градом. В результате пострадали дома, местная инфраструктура, автомобили. Улицы оказались под водой.

Одной из жертв стала 17-летняя девушка, которая погибла от удара током, когда сильный ветер повалил опоры электроснабжения. Днем ранее погибли два человека, многие получили травмы вследствие торнадо в Луизиане.

Стихия затронула штаты Арканзас, Флорида, Луизиана и Миссисипи. Непогода обесточила около 20 тысяч зданий.

Как сообщала "Страна", циклон Xander принесет в Украину похолодание и дожди. С 14 апреля в западных областях ожидается похолодание.

При этом с 12 апреля в Киеве начали отключать отопление. Батареи станут холодными в трех тысячах домов.