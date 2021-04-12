Польские правоохранители опасаются, что бывший и.о. директора "Укравтодора" Славомир Новак попытается сбежать из Польши. Опасения связаны с тем, что окружной суд в Варшаве, освободив Новака из-под стражи, не забрал у него украинский паспорт.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции в Варшаве министра юстиции - генпрокурора Польши Збигнева Зёбро и национального прокурора Польши Богдана Свенчковского. Мероприятие транслировалось в Твиттере польского министра.

"Выпуская Славомира Н. из-под ареста, суд не изъял его украинский паспорт. Согласно постановлению, суд решил изъять только польский паспорт. В связи с этим Славомир Н. сможет воспользоваться этим и попытаться выехать за пределы Польши", - сказал Свенчковский, добавив, что "потрясен этим".

Он также отметила, что судебное дело против Новака не является политическим.

"Оно касается действий преступной группы, которой руководил Славомир Н. на территории Польши и Украины, получения от этого материальной и личной выгоды в обмен на предоставление частным лицам контрактов на ремонт дорог в Украине, отмывания денег с этих взяток и участия в других преступных действиях, связанных с вымогательством и получением финансовых выгод", - сказал национальный прокурор.

В свою очередь Зёбро подчеркнул, что прокуратура опротестует решение суда об освобождении экс-главы "Укравтодора". Если этого не произойдет, то он допустил обнародование части доказательной базы по делу Новака.

"Там есть что показывать", - заверил Зёбро. По его мнению, после этого экс-глава польского правительства Дональд Туск и политики "Гражданской платформы" уже не будут так уверенно защищать Новака.

Между тем после освобождения Новак отказался комментировать свое дело. Он пообещал, что "придет время на правду", добавив, что сейчас ему предстоит борьба за свое доброе имя.

Адвокат Новака Иоанна Бронишевская заявила, что если генпрокурор решится обнародовать материалы дела, то это освободит защиту от необходимости хранить тайну следствия. И защита представит аргументы и свою версию событий.

Как писала "Страна", прошлым летом Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило, что задержало Новака по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.

Вскоре после задержания экс-главу "Укравтодора" арестовали.