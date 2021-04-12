Гражданок Украины, задержанных в Дубае за фотосессию в голом виде на балконе отеля, должны депортировать из ОАЭ поздно вечером 12 апреля.

Об этом сообщили в Фейсбуке адвокаты юридической компании "Миллер", представляющие интересы одной из 11 девушек с украинским гражданством.

По информации юристов, участницы скандальных съемок отправятся домой в 23:25 рейсом компании SkyUp.

"Сейчас якобы идет подготовка к депортации, однако подробной информации консульство не сообщает", - говорится в посте.

Также в записи сказано, что их клиентке с момента задержания 3 апреля не давали общаться с родственниками, и только 11 апреля дали такую возможность. До этого ее парень и родители абсолютно ничего не знали о ее местонахождении и условиях пребывания.

Разговор длился не более двух минут. Девушка сообщила, что ее и других участниц съемки с момента ареста держат в плохих условиях, в закрытом помещении, где даже нет окон.



Ранее "Страна" подробно рассказывала об организаторе ню-фотосессии в приморском городе ОАЭ.

Мы также сообщали, что одной из подлежащих депортации девушек придется задержаться в Эмиратах из-за выявленной у нее коронавирусной инфекции.