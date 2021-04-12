В США назвали причину, почему полицейский застрелил пытавшегося скрыться после задержания афроамериканца. Коп перепутал электрошокер с пистолетом, из-за чего произошла трагедия.

Об этом заявил глава полиции города.

В полиции города Бруклин-Сентер также рассказали, что остановили 20-летнего Даунте Райта за нарушение правил дорожного движения. Затем они выяснили, что у него есть непогашенный ордер на арест, что стало причиной дополнительной проверки, в ходе которой юноша повел себя агрессивно.

В ходе пресс-конференции полицейские показали видео с камеры на теле копа, на котором слышны выкрики женским голосом "тазер, тазер", что означает готовность офицера к применению электрошокера, однако на ролике видно, что в направлении Райта направлено почему-то огнестрельное оружие.

На видео также можно наблюдать, как 20-летний афроамериканец вырывается из рук второго сотрудника полиции и садится в машину. В него сделали несколько выстрелов.

После роковой стрельбы нарушитель проехал несколько улиц и врезался в другой автомобиль. Парню оказали медицинскую помощь, но он скончался на месте.

В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами.

Стрелявшая сотрудница полиции временно отстранена от службы, ее имя пока не разглашается.

Опубликовано видео с нагрудной камеры одного из полицейских:

Также мы писали о том, что в Индии автобус вылетел с трассы. Из-за этого нарушения ПДД 10 человек погибли на месте, 30 ранены.