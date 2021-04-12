Министр инфраструктуры Владислав Криклий в Фейсбуке подискутировал с датчанином Йоханнесом Вамбергом Андерсеном, который недавно вымыл окно в поезде "Киев-Измаил", не выдержав окружающей грязи. Чиновник назвал ситуацию с мытьем окна хайпом. Иностранец в ответ пристыдил Криклия.

Обмен мнениями произошел под постом в Фейсбуке нардепа Ярослава Юрчишина, опубликовавшего фото датчанина со шваброй.

"А вчера хайпа не вышло, пришел, а вагоны и окна чистые", – написал в комментарии Криклий, добавив фото Андерсена на перроне вокзала у чистого состава.

Андерсен ответил на эту саркастичную запись. Он заявил, что прибыл на вокзал со съемочной группой ICTV, а его принялся фотографировать какой-то человек, не попросив разрешения.

Затем к нему и журналистам подошел еще один гражданин, видимо, официальное лицо, и сказал, что нельзя снимать без разрешения. Датчанин посчитал ненормальным, что в свободной стране пытаются препятствовать журналситской деятельности.

"Насчёт хайпа. Никто не сказал, что все поезда грязные. На фото совсем другой состав, чем тот грязный, на котором я ехал. Грязные поезда и электрички в Украине являются системной проблемой", - написал Андерсен.

Он добавила, что просто хотел помыть окно, а не хайпануть. Поэтому считает комментарий Криклия некорректным.

"Дело не хайпе, а в наплевательском отношении к пассажирам. Если оценивать отношение держав к своим гражданам по состоянию поезда, то видно, как Украина отстаёт и не уважает жителей страны. Грязь в вагоне, как и снаружи, некомфортабельные поезда, медленные поезда, редкие поезда, вонючие поезда, на которых люди ежедневно вынуждены добираться. Все намного хуже, чем во всех соседних с Украиной крупных странах. А вы про хайп какой-то. Вам не стыдно?" - высказался иностранец.

Ранее "Страна" рассказывала, как Андерсен помыл окно в своем вагоне.

Мы также побеседовали с ним о работе "Укрзализныци".