В Харькове в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции провели разъяснение о том, признаются и исполняются ли решения суда из Украины на территории другого государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В случае, если между государствами нет запрещающего этого договора то, заинтересованное лицо или орган может обратиться с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины по гражданскому или хозяйственному делу, вступившему в законную силу.

Также к этому относится в том числе утвержденное судом мировое соглашение, приговор в части гражданского иска, а также решения третейских судов и других органов, к компетенции которых относится рассмотрение гражданских и хозяйственных дел.

Ходатайство подает заинтересованное лицо непосредственно в иностранный суд по месту исполнения решения.

В случаях, предусмотренных международным договором Украины, ходатайство может быть подано в суд Украины, принявший решение.

Если решением суда Украины предусмотрено взыскание с лица судебного сбора, ходатайство о признании и исполнении решения в соответствующей части составляется судом Украины, который постановил решение в первой инстанции, по форме, приведенной в приложении 5 Инструкции о порядке исполнения международных договоров по вопросам предоставления правовой помощи в гражданских делах относительно вручения документов, получения доказательств и признания и исполнения судебных решений, утвержденной совместным приказом Министерства юстиции и Государственной судебной администрации от 27.06.2008 № 1092/5/54 (дальше - Инструкция). Ходатайство печатается на чистых листах бумаги без штампов суда.

Ходатайство о признании и исполнении решения третейского суда подается непосредственно в иностранный суд по месту исполнения, если иное прямо не установлено международным договором Украины.

Если иное не предусмотрено международным договором Украины или законодательством запрашиваемого государства, ходатайство лица или органа может быть составлено согласно форме, приведенной в приложении 6 к Инструкции. Ходатайство печатается на чистых листах бумаги без штампов суда.

С целью обращения с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины к компетентному органу запрашиваемого государства заинтересованное лицо обращается в суд Украины, который принял решение, для получения документов, предусмотренных международным договором Украины.

Если международный договор Украины не определяет перечня документов, которые прилагаются к ходатайству, судом Украины предоставляются:

- удостоверенная должным образом копия судебного решения (или в соответствующем случае - приговора);

- справка о том, что решение (приговор) вступило в законную силу, если это не следует непосредственно из текста решения или приговора (приложение 7 к Инструкции). Справка печатается на чистых листах бумаги, без штампов суда;

- справка об исполнении части решения (приговора) или неисполнении решения (приговора) на территории Украины по форме согласно приложению 8 к Инструкции. Справка печатается на чистых листах бумаги, без штампов суда;

- если ответчик не принимал участие в судебном заседании - справка о том, что ответчик был должным образом уведомлен о дне и времени судебного разбирательства (по форме согласно приложению 9), и копии документов дела, подтверждающие уведомление ответчика должным образом о времени и месте судебного разбирательства дела. Справка печатается на чистых листах бумаги, без штампов суда.

Документы, которые предоставляет суд Украины, удостоверяются подписью судьи и скрепляются гербовой печатью суда Украины.

Если дело, по которому вынесено решение, рассматривалась судом Украины в порядке договорной подсудности, заинтересованное лицо прилагает к ходатайству также оригинал или удостоверенную копию соглашения о выборе суда.

В случае необходимости признания и исполнения решения третейского суда заинтересованное лицо прилагает также оригинал или должным образом удостоверенную копию арбитражного соглашения.

Если со времени вынесения решения до момента обращения в суд Украины с ходатайством взыскатель (взыскательница) изменил фамилию, следует приложить должным образом удостоверенную копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии.

Если заинтересованное лицо подает ходатайство в суд Украины, который постановил решение, соответствующий суд прилагает к ходатайству документы, предусмотренные соответствующим международным договором Украины или пунктом 4.7 Инструкции.

В случае оформления ходатайства юридическим лицом к пакету документов прилагается доверенность на право представлять интересы этого лица в судах, оформленная в соответствии с действующим законодательством Украины.

Заинтересованное лицо или орган составляет ходатайство на языке запрашиваемого государства. Если ходатайство и документы, которые к нему прилагаются, составлены на украинском языке, к ним прилагается перевод на язык запрашиваемого государства, удостоверенный в соответствии с законодательством Украины.

Если согласно международному договору Украины ходатайство подается заинтересованным лицом в суд Украины, принявший решение, такой суд направляет ходатайство и приложенные к нему документы в Минюст через межрегиональное управление или его соответствующее структурное подразделение.

Минюст в течение 14 календарных дней со дня получения направляет ходатайство Центральному органу запрашиваемого государства для передачи на рассмотрение в его компетентный орган, а в случае необходимости возвращает для доработки компетентным судом Украины или заинтересованным лицом.

Информацию о движении документов в соответствии с этим пунктом доводят до сведения заинтересованного лица через адресование в копии соответствующих писем.

Информацию о результатах рассмотрения ходатайства Минюст через межрегиональное управление сообщает заинтересованному лицу. В случае поступления копий иностранного судебного определения по результатам рассмотрения ходатайства они направляются суду Украины, который принял решение в первой инстанции, о чем информируют заинтересованное лицо.

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