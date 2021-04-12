Главы Госдепа и НАТО решили, что Россия должна прекратить наращивать военную силу у границ с Украиной
Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам общения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Россия должна прекратить наращивание военной силы у границ Украины.
Об этом Блинкен написал в своем Твиттере.
"Приятно поговорить сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым я с нетерпением жду встречи. Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины", - говорится в микроблоге Бликена.
Также он добавил, что вместе со Столтенбергом обсудил перспективы продвижения мира в Афганистане.
Как писала "Страна", днем ранее Блинкен от имени Джо Байдена пригрозил России последствиями за стягивание войск к Украине.
Мы также сообщали, что в Белом доме вторую неделю обеспокоены по поводу войск России у границ с Украиной.