Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам общения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Россия должна прекратить наращивание военной силы у границ Украины.

Об этом Блинкен написал в своем Твиттере.

"Приятно поговорить сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым я с нетерпением жду встречи. Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины", - говорится в микроблоге Бликена.

Также он добавил, что вместе со Столтенбергом обсудил перспективы продвижения мира в Афганистане.

Как писала "Страна", днем ранее Блинкен от имени Джо Байдена пригрозил России последствиями за стягивание войск к Украине.

Мы также сообщали, что в Белом доме вторую неделю обеспокоены по поводу войск России у границ с Украиной.