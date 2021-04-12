В понедельник, 12 апреля, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец встретился с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом. На встрече обсуждалось ухудшение ситуации на востоке Украины и вблизи ее границы. По словам Машовца, численность российских войск у рубежей может удвоиться.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Машовец привлек внимание посла к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ.

Украинский чиновник заявил о важности скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечению России к ответственности за ее военные действия.

"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - сказал Машовец.

Он предложил совместно разработать действенный механизм по обеспечению четкой фиксации фактов нарушения режима тишины.

Посол добавил, что Швеция и в дальнейшем будет обращать большое внимание на ситуацию на востоке Украины и вблизи ее восточных границ.

Ранее "Страна" рассказывала, что госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину.

Мы также писали, что в Белом доме вторую неделю обеспокоены по поводу войск России у границ с Украиной.