В Греции, где уже продают билеты украинцам, с 14 мая планируют открыть границы для граждан нашей страны. Что въехать в страну необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат, подтверждающий вакцинацию от Covid-19.

Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью изданию "Укринформ", обнародованном в понедельник, 12 апреля.

"Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину (ведь у нас есть смешанные браки, люди с родственными связями), смогут это сделать", - сказал Теохарис.

По его словам, 14 мая является той датой, "когда мы можем спрогнозировать с точностью, что дела пойдут согласно плану".

Министр добавил, что для въезда в Грецию украинцам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями. По его словам, в этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до пяти лет.

Он также сообщил, что сейчас Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген, чтобы снизить затраты туристов.

Кроме того Теохарис заявил, что по прибытию украинцев и туристов из других стран выборочно будут тестировать на коронавирус в греческих аэропортах, в зависимости от ситуации с заболеваемостью в той или иной стране.

В то же время чиновник отметил, что окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

Напомним, о том, что Греция может открыться для туристов 14 мая стало известно в начале марта.

В начале апреля в этой стране ослабили ограничения. Греция открыла часть магазинов, но при этом местные жители должны заранее оформить свой визит онлайн.