Cоздание вакцины в России, эффективной против новых мутаций коронавируса COVID-19 займет не более двух месяцев. Об этом 12 апреля сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает ТАСС.

"Не более двух месяцев на это потребуется. <...> Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины - это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру "лего" или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы создать вакцину против принципиально нового штамма коронавируса.

Горелов подчеркнул, что сегодня все имеющиеся в мире вакцины от коронавируса способны противодействовать возникающим мутациям. При этом он отметил эффективность российских вакцин. "Но если принципиально изменять штаммовый состав, то главное, что создана платформа для вакцины. И, как применительно к вирусу гриппа, состав коронавирусной вакцины также будет изменен", - добавил он.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

Как сообщала "Страна", китайская вакцина CoronaVac сначала появится в четырех регионах Украины. Первые машины уже едут в Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

Ранее во всех областях Украины нашли "британский" штамм коронавируса.

Риск летального исхода при инфицировании "британским" штаммом на 67% выше, чем при обычном COVID-19.

Напомним, что в Одессе госпитализировали 13 детей с коронавирусом из одной семьи.